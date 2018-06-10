Фото Меркель с саммита G7 стало мемом в соцсетях

В Канаде накануне вечером завершился саммит лидеров G7. В официальном Instagram канцлера Германии Ангелы Меркель сразу же была выложена фотография с саммита: на ней президент США Дональд Трамп сидит, скрестив руки на груди, рядом со своим советником Джоном Болтоном, а напротив него стоит Меркель и другие лидеры стран «семерки».

Снимок вызвал бурную реакцию в соцсетях. Многие обратили внимание на выражение лица Трампа и на основе этого сделали фотожабы.

Так, журналисты Time предположили, что Трамп всего-навсего занял оборонительную позицию. Как пишет издание, устремление ее взгляда в сторону Трампа говорит о серьезном напряжении. Своим невербальным поведением она также дает понять собравшимся, «кто здесь центральная фигура и кто здесь власть», передает телеканал «360».