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Обладательница многомиллионного выигрыша явилась за деньгами в маске

Lenta.ru
Фото: twitter/Supreme Ventures

На Ямайке женщина, выигравшая в лотерею 180 миллионов ямайских долларов (около 1 185 845 евро), явилась на пресс-конференцию в маске. Об этом сообщает издание Jamaica Observer.

Таким способом она пытается сохранить свою анонимность. По утверждению компании Supreme Ventures, организовавшей лотерею, маску выбрали при помощи голосования в интернете. Победил подмигивающий эмодзи. «Такое лицо делаешь, когда становишься #супермиллионером», — прокомментировала Supreme Ventures в Twitter.

Женщина живет и работает в ямайском приходе Сент-Джеймс, у нее есть дети. Она утверждает, что начала покупать лотерейные билеты около шести месяцев назад.

По ее словам, у нее не было сомнений, что рано или поздно ей достанется крупный выигрыш, который поможет расплатиться с долгами.

Несмотря на свалившееся на нее богатство, победительница не намерена увольняться. Она собирается потратить часть денег на круиз по Карибам, а после возвращения продолжить работать на прежнем месте. Оставшиеся деньги женщина надеется выгодно инвестировать.

В январе сообщалось, что американец, выигравший в лотерею миллион долларов, скончался через три недели после получения денег от рака последней стадии, о котором он не знал.

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