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В аэропорту Франкфурта возник пожар, есть пострадавшие

Korrespondent.net
Фото: AP/Scanpix

В международном аэропорту Франкфурта произошел пожар - загорелся аэродромный тягач, огонь с которого перекинулся на самолет. Как сообщает Bild, инцидент произошел утром в понедельник, 11 июня.

В результате пожара пострадала кабина пилота. Поэтому пассажирам, которые направлялись в Филадельфию, предоставили другой самолет.

Сообщается, что шесть человек получили респираторные поражения из-за едкого дыма.

По данным представителя авиакомпании Lufthansa, тягач должен был оттянуть пустой самолет Airbus A340 компании Star Alliance к выходу на посадку.

Причина пожара неизвестна, убытки от него еще устанавливаюися. В Lufthansa, которая входит в Star Alliance, говорят, что масштаб повреждений должны оценить специалисты.

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