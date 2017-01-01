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За год безвиза в ЕС поймали 32 тысячи нелегалов из Украины

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

С начала введения безвизового режима 11 июня 2017 года в странах Евросоюза было задержано почти 32 тысячи неурегулированных мигрантов из Украины. Об этом рассказала исполнительный директор общественной организации «Европа без барьеров» Ирина Сушко.

«Нелегальное пребывание: как показал первый год безвиза, большинство украинцев продолжают придерживаться миграционного законодательства и не составляют угрозы массовой нерегулируемой миграции в страны Евросоюза», - отметила она.

По словам Сушко, конечно, есть тревожные звоночки, которые нужно очень пристально рассматривать и контролировать.

«По данным «Фронтекса» в 2017 году было задержано почти 32 000 украинских неурегулированных мигрантов. При этом большинство из них, 24000, вернулись. Всего за год рост этого показателя составил 12%», - отметила она.

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