За год безвиза в ЕС поймали 32 тысячи нелегалов из Украины

С начала введения безвизового режима 11 июня 2017 года в странах Евросоюза было задержано почти 32 тысячи неурегулированных мигрантов из Украины. Об этом рассказала исполнительный директор общественной организации «Европа без барьеров» Ирина Сушко.

«Нелегальное пребывание: как показал первый год безвиза, большинство украинцев продолжают придерживаться миграционного законодательства и не составляют угрозы массовой нерегулируемой миграции в страны Евросоюза», - отметила она.



По словам Сушко, конечно, есть тревожные звоночки, которые нужно очень пристально рассматривать и контролировать.



«По данным «Фронтекса» в 2017 году было задержано почти 32 000 украинских неурегулированных мигрантов. При этом большинство из них, 24000, вернулись. Всего за год рост этого показателя составил 12%», - отметила она.