США ввели новые санкции против российских компаний

Минфин США ввел санкции в отношении еще трех российских компаний. Соответствующий документ в понедельник, 11 июня, размещен на сайте ведомства.

В санкционный список попали петербургские компании Digital Security и «Дайвтехносервис», а также ФГУП «НИИ «Квант»». Кроме того, в него внесли две связанные с Digital Security структуры, базирующиеся за рубежом, — Embedi, которая работает в Израиле, и Erpscan, представительства которой находятся в Амстердаме, Праге и Тель-Авиве.

Отмечается, что все они включены в список Минфина США, куда входят подозреваемые или обвиняемые Вашингтоном в совершении кибератак и якобы связанные с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.

Помимо компаний, под санкции попали и физические лица из России — Олег Чириков, Владимир Каганский и Александр Трибун из «Дайвтехносервиса».

Digital Security является консалтинговой компанией в области информационной безопасности. «Дайвтехносервис» занимается всеми видами водолазного оборудования, технических средств обеспечения водолазных, аварийно-спасательных и подводно-технических работ, водолазного снаряжения и инструмента.

НИИ «Квант» специализируется на создании электронно-вычислительной техники, техники связи и телекоммуникаций, систем и средств обработки данных и изделий радиоэлектронной и вычислительной техники, а также на создании средств защиты информации.

Предыдущий крупный пакет антироссийских санкций Минфин США ввел в начале апреля.

Тогда в списке оказались 14 предприятий из России и одно — из Мексики. Среди попавших под санкции фигурировали, например, «Базовый Элемент», «Русал» и En+ Олега Дерипаски, главный подрядчик госкомпании «Газпром» — «Газпром бурение», которая принадлежит Игорю Ротенбергу, группа «Ренова» Виктора Вексельберга, а также госкомпания «Рособоронэкспорт», агрохолдинг «Кубань» и «Ладога Менеджмент» Кирилла Шамалова.