Подозрение: житель Эстонии заработал на краже биткойнов миллионы евро

Бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции задержало мужчину, которого обвиняют в краже тысяч биткойнов в течение нескольких лет. По сообщению Центральной криминальной полиции, преступления позволили мужчине заработать минимум 2,5 миллиона евро.

Полиция задержала подозреваемого в начале мая этого года, однако пока точный обзор его преступлений отсутствует, пишет портал Geenius.ee.

Подозреваемый заходил на чужие почтовые аккаунты, пользуясь тем, что люди небрежно обращаются со своими паролями. Для защиты собственных аккаунтов достаточно было бы двухэтапной аутентификации.

Некоторые жертвы хранили в своем почтовом ящике приватные ключи или пароли для биткойн-кошельков, к которым злоумышленник получал доступ, кроме того, через некоторые почтовые ящики он получал доступ, например, на аккаунт какого-нибудь продавца услуг, обменной среды или криптобиржи.

Сейчас ведется предварительное расследование, но ясно то, что прошлое 29-летнего жителя Эстонии не совсем чисто - он и раньше наказывался за мошенничество,

а после этого обратил внимание на сферу криптовалюты.

В числе прочего он использовал биткойны для игры в онлайн-казино. На фотографии к статье изображен выигрыш подозреваемого в онлайн-казино: 6360 милли-биткоин или 6,36 биткойнов.