Богатейшего человека мира захотели сделать беднее

Глава компании Amazon Джефф Безос, который является самым богатым в мире человеком, чуть не стал жертвой ограбления. Как пишет TMZ, в дом бизнесмена в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, попытались проникнуть воры.

По данным издания, инцидент произошел ночью 6 июня, однако известно о нем стало только сейчас. Сообщается, что злоумышленники разбили окно в особняке Безоса, однако их, по всей видимости, что-то спугнуло.

Как уточнили в правоохранительных органах, в итоге из дома ничего не пропало.

По словам полицейских, скорее всего, спустя несколько часов после неудачной попытки ограбить дом бизнесмена воры смогли проникнуть в особняк, располагающийся по соседству, и похитить оттуда ценные вещи. Ранним утром 7 июня сотрудники полиции заметили машину, покидавшую место преступления, и пустились за ней в погоню. Однако поймать злоумышленников так и не удалось — спустя 25 минут преследования трое подозреваемых бросили свой автомобиль и сбежали. В настоящее время они все еще находятся на свободе.

В мае Безос признался, что ему сложнее придумать, как потратить деньги, чем как их заработать.

Как пояснил миллиардер, решить, как распорядиться имеющимися финансовыми ресурсами, «не так просто, как кажется».

Общее состояние Джеффа Безоса составляет 131 миллиард долларов, из которых 125 миллиардов стоят акции Amazon. Бизнесмен заметно разбогател за последний год на фоне роста котировок акций как в США в целом, так и Amazon в частности. В январе агентство Bloomberg признало Безоса самым богатым в истории человеком.