В Берлине началась встреча «нормандской четверки»

В Берлине начались переговоры глав МИД стран «нормандской четверки» о поиске путей урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник вечером в понедельник, 11 июня.

«В Берлине стартовали Нормандские переговоры», – написал дипломат в Twitter.

В переговорах участвуют министры иностранных дел Украины Павел Климкин, Германии – Хайко Маас, Франции – Жан-Ив Ле Дриан и России – Сергей Лавров. Это первая их встреча с февраля 2017 года.

В свою очередь, в МИД Германии в Twitter отметили, что мирный процесс на Донбассе требует нового импульса.

«Мирный процесс в Украине требует нового толчка: министры иностранных дел из России, Украины, Франции и Германии сейчас встречаются в Берлине. Первая встреча министров иностранных дел в «нормандском формате» за более чем год», - заявили немецкие дипломаты.

Der Friedensprozess in der #Ukraine braucht einen neuen Schub: In Berlin treffen sich jetzt die Außenminister aus Russland, Ukraine, Frankreich und Deutschland. Das erste AM-Treffen im „Normandie-Format“ seit mehr als einem Jahr. #N4 pic.twitter.com/BRw5nLGoGl— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) June 11, 2018

Немецкий МИД опубликовал фотографию всех четырех министров перед входом на виллу Борзиг, где проходит встреча.

Ранее сообщалось, что на встрече глав МИД стран нормандской четверки Франция и Германия намерены представить свои инициативы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, в конце мая Лавров заявил, что не видит смысла в нормандской встрече. Он также назвал два главных условия для ее проведения.