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Дональд Трамп и Ким Чен Ын проведут закрытую встречу

Korrespondent.net
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Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын | Фото: LUCAS JACKSON / REUTERS

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, которая состоится сегодня, 12 июня, в Сингапуре, будет закрытой, сообщает пресс-служба Белого дома.

Лидеры двух стран встретятся в 9:00 и проведут переговоры, на которых будут присутствовать только переводчики.

После этого пройдет двухсторонняя встреча, на которой в состав делегации США войдут госсекретарь Майк Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли, а также советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и старший директор Совета нацбезопасности США по странам Азии Мэтт Поттингер присоединятся к делегации в ходе рабочего ланча.

По итогам саммита Трамп примет участие в пресс-конференции для журналистов, а вечером вылетит в США.

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