Историческая встреча: Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки

С долгого рукопожатия началась историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Утром во вторник, 12 июня, они, улыбаясь, поприветствовали друг друга в роскошном отеле Capella на острове Сентоса в Сингапуре и попозировали перед кино- и фотокамерами, сообщает DW.com.

После этого Трамп и Ким удалились в библиотеку, где начались их переговоры с глазу на глаз, в присутствии только переводчиков. Выразив уверенность в успехе переговоров, глава Белого дома заявил: «У нас будут прекрасные отношения».

Северокорейский лидер со своей стороны обратил внимание на то, что на пути к саммиту стояло много препятствий, в частности старые предрассудки. «Мы их все преодолели, и сегодня мы здесь», - подчеркнул он.

По завершении переговоров тет-а-тет Трамп охарактеризовал их как «очень, очень хорошие».

Позже к главам государств присоединились представители северокорейской и американской делегаций. Далее в рамках саммита пройдут расширенная двусторонняя встреча и деловой обед. С американской стороны в этих мероприятиях приняли участие, в частности, госсекретарь США Майк Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли, советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

Один из центральных вопрос переговоров - будущее северокорейской ядерной программы.

Однако Ким Чен Ын несколько раз уходил от ответа на вопросы журналистов о том, намерен ли он пойти на денуклеаризацию Корейского полуострова, передает агентство dpa.

Накануне стало известно, что Ким Чен Ын предложил Трампу провести второй раунд саммита в июле в столице КНДР Пхеньяне.