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Тереза Мэй назвала условие для возвращения к G8 с Россией

Deutsche Welle
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй | Фото: AFP/LETA

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник, 11 июня, назвала условие для возвращения к формату «большой восьмерки» с Россией. По ее словам, РФ не получит приглашения вернуться в группу G7 до прекращения вмешательства в дела других государств.

Решение исключить Россию из встреч крупнейших индустриальных стран последовало за «незаконной аннексией» Крыма, отметила премьер-министр в ходе выступления в британском парламенте. По мнению Мэй, «любые разговоры» о возвращении невозможны «до тех пор, пока Россия не изменит свое отношение».

Ранее вернуть РФ на встречи крупнейших индустриальных государств предложил президент США Дональд Трамп.

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель в обозримом будущем не видит возможностей для возвращения к прежнему формату. «Аннексия Крыма была явным нарушением международного права», - подчеркнула канцлер.

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