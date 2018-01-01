Стал известен текст договора Трампа и Ким Чен Ына

США предоставят КНДР гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию. Об этом говорится в совместном документе, подписанном во вторник, 12 июня, по итогам саммита двух стран, сообщает РИА Новости.

«Президент Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова», - говорится в документе, который президент Дональд Трамп показал журналистам.

Документ сфотографировали репортеры президентского пула.

Всего договор содержит четыре ключевых пункта:

1. Стороны заявляют о готовности к «новым отношениям» между США и КНДР.

2. США и КНДР объединяют усилия для установления прочного мирного режима на Корейском полуострове.

3. Вновь подтверждая Декларацию от 27 апреля 2018 года, подписанную в Панмунджоне (между лидерами КНДР и Южной Кореи, - ред.), КНДР обязуется приложить усилия для полной денуклеаризации Корейского полуострова.

4. Соединенные Штаты и КНДР обязуются проводить работы по поиску останков военнопленных, включая немедленную репатриацию тех, кого уже идентифицировали.

Ранее сообщалось, что Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение по итогам встречи в Сингапуре, однако содержание документа не раскрывалось.