Вторник, 12 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА

BBC: в Латвии живет больше всего интровертов

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Сегодня (12 июня) на портале «BBC» вышла длинная статья посвященная нашей стране. В ней журналисты пытались выяснить, почему латвийцы так любят одиночество и как это влияет на творчесские способности нации.

Как бы мы не относились к этому определению - позитивно или, наоборот, с негативом, авторы статьи выдвигают версию, что, возможно, именно эта черта является ключевой в творческих наклонностях нации.

Совсем недавно, на ежегодной лондонской книжной ярмарке, были найдены работы людей из Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых были как различные литературные произведения, так и комиксы.

Например, на одной из картинок комикса «Я интроверт» написано - время проведенное в туалете, это время, когда, наконец-то, можно побыть одному. На другой картинке красуется следующая надпись - когда температура на улице ниже нуля - это хорошо, ведь не нужно встречаться с людьми.

Тогда журналисты «BBC» отправились в Латвию и попытались поближе познакомиться с любовью к одиночеству местных жителей. В поезде поймали себя на мысли, что они единственные, кто так громко разговаривает.

Стоит добавить, что Латвия одна из тех стран, где большая часть населения работает в творческой сфере.

В статье также отмечается, что любовь к одиночеству, возможно, связана и с тем, что в Латвии просто мало людей.

С оригиналом статьи можно ознакомиться ЗДЕСЬ

0 Комментарии