BBC: в Латвии живет больше всего интровертов

Сегодня (12 июня) на портале «BBC» вышла длинная статья посвященная нашей стране. В ней журналисты пытались выяснить, почему латвийцы так любят одиночество и как это влияет на творчесские способности нации.

Как бы мы не относились к этому определению - позитивно или, наоборот, с негативом, авторы статьи выдвигают версию, что, возможно, именно эта черта является ключевой в творческих наклонностях нации.

Совсем недавно, на ежегодной лондонской книжной ярмарке, были найдены работы людей из Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых были как различные литературные произведения, так и комиксы.

Например, на одной из картинок комикса «Я интроверт» написано - время проведенное в туалете, это время, когда, наконец-то, можно побыть одному. На другой картинке красуется следующая надпись - когда температура на улице ниже нуля - это хорошо, ведь не нужно встречаться с людьми.

Тогда журналисты «BBC» отправились в Латвию и попытались поближе познакомиться с любовью к одиночеству местных жителей. В поезде поймали себя на мысли, что они единственные, кто так громко разговаривает.

Стоит добавить, что Латвия одна из тех стран, где большая часть населения работает в творческой сфере.

В статье также отмечается, что любовь к одиночеству, возможно, связана и с тем, что в Латвии просто мало людей.

С оригиналом статьи можно ознакомиться ЗДЕСЬ