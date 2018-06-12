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В Париже мужчина захватил заложников, среди них - беременная женщина

Newsru.com
Фото: REUTERS/Scanpix

На улице Петит-Экури в 10-м округе Парижа мужчина захватил в заложники двух человек. Очевидцы и местные жители вызвали полицию к месту происшествия около 15:50 вторника по местному времени, сообщает Le Monde.

Полиция подтвердила в Twitter информацию о захвате заложников в 10-м округе. Стражи порядка призвали не распространять ложную информацию о случившемся.

По данным Le Parisien, захватчик потребовал связаться с посольством Ирана. Злоумышленник сообщил, что вооружен бомбой и пистолетом.

При этом издание указывает, что в заложниках находятся три человека. Среди них - беременная женщина. Один из заложников в тяжелом состоянии. С захватчиком ведутся переговоры.

По словам источника Reuters в полиции, захватчик нанес удар одному из заложников, который попытался сбежать. Двух других удерживаемых людей злоумышленник облил бензином.

Также собеседник агентства подтвердил, что захватчик потребовал связаться с посольством Ирана, чтобы оно, в свою очередь, передало сообщение французским властям.

В полиции сообщили, что пока не видят в инциденте с захватом заложников в Париже террористической подоплеки.

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