Советник Трампа извинился за слова об «особом месте в аду» для Трюдо

Директор Белого дома по торговой политике Питер Наварро извинился за свое заявление о том, что канадский премьер Джастин Трюдо заслуживает «особого места в аду». Об этом сообщает Bloomberg.

«Моя работа заключалась в том, чтобы послать сигнал силы… Проблема в том, что отправляя свое сообщение, я использовал неприемлемую речь. Позвольте мне исправиться », - сказал Наварро.

Политик также процитировал китайского философа Конфуция, отметив: «Если ты сделал ошибку и не исправил ее, она остается ошибкой».

Напомним, Наварро в эфире канала Fox News заявил, что «в аду есть особое место для тех иностранных лидеров, которые выбирают дипломатию измены в отношении президента Трампа, а потом пытаются вонзить ему нож в спину, когда президент идет к выходу».

«И это то, что сделал вероломный Джастин Трюдо на этой шутовской пресс-конференции. Слабый, нечестный Джастин Трюдо», - сказал он.