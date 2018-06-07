Флешмоб в РФ: учительницы выкладывают фото в купальниках в поддержку уволенной коллеги

Рунете набирает обороты флешмоб, организованный пабликом «Омбудсмен образования» в социальной сети «ВКонтакте» в поддержку учительницы Виктории Поповой из Омска, уволившейся из школы из-за скандала вокруг ее фотосессии в купальнике.

«Фотосессия была не интимная, а весьма обычная, - подчеркивают инициаторы флешмоба. - Учителя тоже люди и имеют точно такое же право на отдых, как и другие граждане».

В связи с этим педагогов призвали присоединиться к флешмобу и выкладывать свои фото в купальниках. На этот призыв отозвались уже несколько десятков человек, пишет «Омск Здесь».

26-летняя учительница истории Виктория Попова снялась в рекламе для магазина верхней одежды, где она позировала в закрытом купальнике. Один из этих снимков появился в СМИ в публикации о модельном агентстве, где учатся девушки с пышными формами.

Этот материал заметили родители учеников и сообщили о нем администрации школы, где работала Попова.

В школе посчитали возмутительным участие учительницы в такой рекламной фотосессии. После этого Попова уволилась.

В пресс-службе мэрии сообщили, что в школе есть кодекс профессиональной этики педагогов, а своим поведением Попова нанесла урон имиджу школы и высокому званию педагогического работника и, осознав этот факт, написала заявление на увольнение по собственному желанию, писал «Омск Здесь».

Однако затем в министерстве образования Омской области заявили, что Попова продолжит работать педагогом. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в региональном Минобре прошла встреча министра Татьяны Дерновой с Поповой и руководством школы по поводу случившейся истории, в ходе которой обсуждались варианты урегулирования конфликта и был решен вопрос с дальнейшим трудоустройством Виктории, передавал ТАСС.

По словам Поповой, она училась в модельном агентстве и сфотографировалась для рекламы в свободное от работы время, причем эти фото в Сети она не выкладывала.