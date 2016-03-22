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Четыре страны Европы расширили санкции против РФ

Korrespondent.net
Спущенные флаги на здании Европарламента 22.03.2016 | Фото: REUTERS/Scanpix

Черногория, Албания, Норвегия и Украина ввели очередные санкции за проведение выборов в Крыму.

Украина, Албания, Черногория и Норвегия присоединились к санкциям ЕС против Росси за проведение выборов в аннексированном Крыму.

Об этом говорится в сообщении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини, опубликованном на сайте Совета Евросоюза во вторник, 12 июня.

«Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна-член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейское экономическое пространство, а также Украина присоединились к этой декларации», – говорится в сообщении.

В Брюсселе приветствовали такое решение четырех стран.

Напомним, 14 мая Совет ЕС принял решение о введении санкций против пяти лиц, ответственных за проведение выборов президента РФ в Крыму и Севастополе.

В санкционный список внесены «заместитель председателя избирательной комиссии Крыма» Инна Гузеева, «секретарь избирательной комиссии Крыма» Наталья Безрученко, «председатель избирательной комиссии Севастополя» Александр Петухов, «заместитель председателя избирательной комиссии Севастополя» Мирослав Погорелов, «секретарь избирательной комиссии Севастополя» Анастасия Капранова.

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