В Гватемале вновь активизировался вулкан Фуэго

В кратере вулкана происходят взрывы, газы и пепел выбрасываются на высоту до пяти километров.
Вулкан Фуэго в Гватемале снова начал демонстрировать признаки активности. Об этом сообщает Prensa Libre со ссылкой на данные Национального института сейсмологии.
Отмечается, что специалисты зафиксировали взрывы в кратере вулкана. Газы и пепел выбрасываются на высоту до пяти км.
Эксперты не исключают возможности выпадания пепла на расстоянии 15-25 км от жерла в близлежащих населенных пунктах, в том числе в бывшей столице Антигуа.
Взрывы в кратере слышны на расстоянии до 10 км.
Напомним, вулкан Фуэго проснулся 3 июня, выбросив пепел и лаву на высоту до 10 километров. В результате извержении погибли более 100 человек и около 200 числятся пропавшими без вести.