В Гватемале вновь активизировался вулкан Фуэго

В кратере вулкана происходят взрывы, газы и пепел выбрасываются на высоту до пяти километров.

Вулкан Фуэго в Гватемале снова начал демонстрировать признаки активности. Об этом сообщает Prensa Libre со ссылкой на данные Национального института сейсмологии.

Отмечается, что специалисты зафиксировали взрывы в кратере вулкана. Газы и пепел выбрасываются на высоту до пяти км.

Эксперты не исключают возможности выпадания пепла на расстоянии 15-25 км от жерла в близлежащих населенных пунктах, в том числе в бывшей столице Антигуа.

Взрывы в кратере слышны на расстоянии до 10 км.

Напомним, вулкан Фуэго проснулся 3 июня, выбросив пепел и лаву на высоту до 10 километров. В результате извержении погибли более 100 человек и около 200 числятся пропавшими без вести.