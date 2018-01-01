Волгоград накануне мундиаля: потемкинские деревни, такси за 4 евро и особые меры безопасности

Я приезжаю в Волгоград ежегодно, минуя Москву, Санкт-Петербург. Когда-то я жил в этом городе. И потому, хоть я давно переехал в Латвию, мне небезразлична жизнь города на Волге. Здесь у меня остались друзья юности, бывшие коллеги, знакомые. Каждый раз я с интересом наблюдаю происходящее там, в глубинке России, обращаю внимание на перемены. Эти заметки после недавней поездки в город-герой, которые, конечно же, не претендуют на всеобъемлющий взгляд, но, надеюсь, дадут представление о сегодняшнем дне, накануне матчей чемпионата мира по футболу.

Для кого праздник жизни?

Как театр начинается с вешалки, так и большой город начинается с аэропорта. В последние годы воздушная гавань Волгограда стала большой стройплощадкой – чтобы принимать иностранных гостей ЧМ-2018 достойно, здесь началась и практически завершена ее реконструкция. Полностью преобразилась площадь перед терминалами. Недавно открыт новый, современный терминал С. Подведена железнодорожная ветка для электропоездов, оборудованы соответствующие требованиям времени платформы. Электрички уже в мае начали курсировать до центра города. В планах маршрут и в город-спутник Волжский, и через весь город на юг, до окраины. Кстати, цена на поездку в один конец из центра до конца маршрута (это 55 минут) – 40 рублей (курс 1 евро=72 руб.).

FOTO: Sputnik/Scanpix

Моими первыми собеседниками после получения багажа обычно являются таксисты. Действительно, если хочешь узнать о насущных делах и проблемах города, будь то в России, в Латвии или в любом другом уголке мира, спроси таксиста – узнаешь почти все.

В прошедшие несколько приездов за два года мне удалось увидеть этапы подготовки к ЧМ в Волгограде. Конечно же, первые километры из аэропорта впечатляли более всего. Еще год назад тут полностью сменили асфальтовое покрытие, открыт новый путепровод.

FOTO: Sputnik/Scanpix

Надо сказать, что вся улица поселка Гумрак, близ которого находится аэропорт, с обеих сторон застроена частными домами разного времени постройки. Есть вполне современные дома, но довольно много и тех, которые, кажется, пережили Сталинградскую битву. Так вот год назад во время поездки по этой магистрали я увидел на десятках домов самодельные плакаты, авторы которых требовали от властей справедливости, призывали уважать мнение местных горожан, соблюдать их права на собственность. Уже тогда часть фасадов домов закрывала возводимая шумоотбойная стена.

Таксист, что вез меня, был краток: строят потемкинскую деревню, чтобы интуристы за стеной не видели плачевный вид многих домишек.

Сегодня стена полностью достроена. Действительно, неприглядные фасады скрыты за ней. Да и протестных плакатов больше нет. Болельщики из-за границы будут ехать по современной трассе и их впечатлений ничто не испортит.

Власти города пошли и на нерыночное регулирование цен на такси. Мой водитель с возмущением рассказал о том, что издано указание – цена на такси до центра города или до стадиона «Волгоград-Арена» не должна будет превышать 4 евро! А между тем это расстояние в несколько десятков километров. К тому же, чтобы заниматься извозом в эти дни нужно получить лицензию и иметь машину иностранного производства не старше четырех лет.

FOTO: Sputnik/Scanpix

Но это не все ограничения. На период четырех матчей закрывается движение любого транспорта, включая общественный, в районе, прилегающем к стадиону и на нескольких улицах в центре, а также на набережной. Тем, кто работает в пристадионном районе, в этот период предложено не приходить на работу. На дальних подступах к центру власти обещали создать перехватывающие стоянки, чтобы жители Волгограда оставляли там свои машины и добирались дальше электричками, автобусами или трамваями. По слухам, людей неприглядного вида, называемых бомжами, выселят на время из центральной части города. Словом, очень ситуация мне напомнила московскую Олимпиаду 1980-го.

"Нулевая" Продольная магистраль вдоль Волги построена к ЧМ-2018. FOTO: Фото автора

9 мая на «Волгоград-Арене» был матч финала кубка России по футболу, когда в качестве пробы было перекрыто движение. Один из моих извозчиков рассказал, что он вез пассажира-москвича, специально приехавшего на этот матч. Тот долго чертыхался из-за невозможности уехать в гостиницу от стадиона. Для этого пришлось несколько километров идти пешком до такси. Больше, по словам водителя, столичный болельщик сюда ни ногой.

Таксист Олег работает в системе Яandex-такси. Доволен не слишком: еще год назад хозяевам платил 9 процентов от дневной выручки. А в этом году этот своеобразный налог был поднят до 20! Потому у него есть свои хитрости, как все же работать на себя.

Кафедральный собор св. Александра Невского на площади Павших борцов. FOTO: Фото автора

Мнение многих из тех, с кем мне довелось общаться в Волгограде на тему ЧМ и жизни города было для меня неприятным открытием: чемпионат этот далеко не всем волгоградцам нужен - отгремит парадная шумиха и все останется по-прежнему. На мое возражение, мол, дороги-то все же проложили, тротуары заново замощены плиткой, я услышал аргументированный ответ: все сделано в центре, а за его пределами дороги, как и тротуары, были отвратительные и остаются. В Красноармейский или Тракторный районы, (что по сути окраины города), иностранцев не повезут. Мне довелось несколько раз ездить на такси в центр и обратно. Могу засвидетельствовать – эти аргументы имеют под собой реальную почву.

Колокола звонницы будущего храма. Главный весом 12 тонн. FOTO: Фото автора

На время чемпионата в Волгограде резко подскочат цены на гостиницы и съемные квартиры. Но будет ли спрос – по мнению волгоградцев, еще большой вопрос.

О зарплатах и разочарованиях

Вообще сдать квартиру в районах города сейчас не так просто. Желающие, если и есть, то не готовы платить за, скажем, 2-комнатную квартиру 12 тысяч рублей (примерно 167 евро). Собственно, зарплаты в некогда крупном промышленном центре Поволжья невысоки. Например, экскаваторщик без семьи получает 25 тысяч, живя в однокомнатной квартире, и оплачивая ее вместе с коммунальными услугами 3600 рублей. «Если бы мне предложили 20 тысяч, я бы уже не пошел на такой оклад», - сказал мой случайный знакомый.

Моя приятельница несколько лет уже на пенсии, но продолжает работать на полставки инспектором по безопасности труда в бывшем детдоме, преобразованном в военное училище. Мы не виделись с ней несколько лет. Она была очень пылкой патриоткой и защитницей существующей власти. Но при этой встрече я увидел человека, полностью разочаровавшегося во власти страны, с горечью рассказывающей о том, что творится вокруг. Здесь я не буду касаться ее взглядов. Одна из больных ее тем – социальная. Полставки у моей приятельницы – это 10 тысяч рублей (около 135 евро). Работа 2,5 дня в неделю. Муж – тоже пенсионер, тоже продолжает работать. Двое взрослых уже давно сыновей. Один – майор МЧС, который занят по графику «сутки через трое».

Зарплата майора с нелегкой нагрузкой – 18 тысяч рублей (примерно 245 евро). Потому в свободные дни подрабатывает тем, что… устанавливает батареи отопления, меняет сантехнику.

Другой из сыновей – высококвалифицированный сварщик. Оплата его труда намного выше и сравнима с зарплатами в Евросоюзе – 90 тысяч (1250 евро). По словам Надежды (имя изменено – прим. авт.), сына приглашали и приглашают на самые ответственные участки работы по всей стране, включая небезызвестный Крымский мост. Конечно, она этим горда, тем более, что он еще параллельно учится в политехническом институте. В остальном же, она не разделяет ура-патриотизм российского телевидения, а уезжать из страны категорически не хочет.

Что почем в городе на Волге

В Красноармейском районе Волгограда интересно проходить по сельскохозяйственному рынку, который располагается не только на территории за забором. Большая часть торговли происходит на прилегающих двух улицах. Импровизированные прилавки располагаются на ящиках, на капотах автомобилей или просто на земле. Здесь в субботу и воскресенье можно купить почти все: от куриных яиц, мороженых цыплят, свежей рыбы, овощей и фруктов, мяса и мясных изделий до велосипедных цепей, сельхозинвентаря, удочек, мебели, котят и щенков.

Рынок в Красноармейском районе. FOTO: Фото автора

Происхождение свежих овощей и фруктов в это время года пока еще не местное. Помидоры и огурцы, в основном, азербайджанские. Потому продавцы просят за килограмм томатов 150-180 рублей (2-2,5 евро). Цены на картофель, (кстати, тоже азербайджанский), выше рижских – около 50 центов за килограмм. Впрочем, можно найти кое-что и подешевле – из соседней Калмыкии.

Свежая рыба в городе на Волге пользуется неизменным спросом. Ее тут продают, похоже, без каких-либо разрешений со стороны санэпидемслужбы. Килограмм сома стоит 250 рублей (3,50 евро), сазана – 2 евро, судака - 1,80.

Свежая волжская рыба. FOTO: Фото автора

Я побывал в центре города, поинтересовался ценовой политикой в самом оживленном месте города – на Аллее Героев. Здесь годами работает популярный ресторанчик грузинской кухни. Приятно удивило, что тут можно вполне прилично пообедать на 3,50 евро (бизнес-ланч). Если же заказывать по меню, то для центра города цены тоже не «ломовые»: харчо – 2,80 евро, люля-кебаб – 2,50, форель на решетке – 3,20. И все, несомненно, вкусно.

В жаркий день многие горожане стремятся к Волге – на людные городские, на пустынные пляжи левобережья. Часто семьями отправляются на часовую прогулку вверх по реке. Цена удовольствия – 5,50 евро. С открытой верхней палубы пароходика открываются впечатляющие виды города-героя. За время путешествия официантки успевают обслужить всех желающих, предлагаю довольно богатое ресторанное меню. И здесь тоже ваш кошелек не будет «выпотрошен». Например, сочное филе из курицы обойдется в 3,80 евро, паста «карбонара» - 4,20, свиной шашлык – 2,60.

Так называемые «санкционные» ингредиенты, понятно, удорожают блюда. Стейк из лосося обойдется в 9 евро, а салат «цезарь» с королевскими креветками и пармезаном – в 6,40.

Готовность номер один

И снова о грядущем празднике футбола. «Волгоград-Арена» сдана в эксплуатацию, но еще недавно на прилегающей территории продолжались работы. Один из тех, кто работал на этом и других стадионах российских городов, крановщик Тахир из Казани показал мне сделанное им на своем объекте фото –

трещины толщиной в два пальца уже появились на лестницах, ведущих в чашу стадиона, по всему периметру. Что может случиться при таком качестве строительства, объяснять не надо.

Вообще следы спешки видны не только на главной арене города. У подножия Мамаева кургана разбит парк, вдоль главной аллеи высажены молодые деревья, уложен дерн, работают оросительные фонтанчики. К сожалению, уже в нескольких местах еще недавно свежая трава высохла, и там не помогает никакой полив.

FOTO: TASS/Scanpix

На набережной – одной из визитных карточек города – реставрировались ротонды, ступени, ведущие к Волге. Поставлены туалетные кабины – откроются, очевидно, в момент старта чемпионата. На проспекте Ленина, (и название, и памятник вождю большевиков сохранились), быстрыми темпами, несмотря на сумерки вместо асфальта спешно укладывалась плитка. Улица у главпочтамта в течение пары дней была покрыта новым асфальтом. Новые платформы пригородных поездов уже укомплектованы были турникетами, которые, правда, еще не работали.

FOTO: Sputnik/Scanpix

Забота о безопасности в Волгограде видна везде, что понятно. Здесь хорошо помнят теракты на вокзале, в троллейбусе и маршрутке. Потому в электричках, в общественном транспорте постоянно звучат объявления о возможных угрозах от оставленных без присмотра вещей. Центральный вокзал обнесен металлической оградой. На Привокзальной площади построено здание пунктов досмотра для прохода в пригородный и центральный вокзалы.

Пункт досмотра. FOTO: Фото автора

Недавно президент ФИФА Дж.Инфантино уверенно заявил, что он не сомневается в безопасности проведения ЧМ-2018 в России. Будем надеяться, что именно так и будет.

Юные кадеты. FOTO: Фото автора

Волгоград-Москва-Рига