Европарламент отказывается от пластиковой посуды

На заседаниях, которые длятся менее часа, запрещено использовать пластиковые бутылки, а в столовой не будут использовать одноразовую посуду.

В Европарламенте откажутся от использования пластиковых бутылок для воды, а также других одноразовых изделий из пластика, которые используются в столовой. Об этом в среду, 13 июня, говорится в сообщении на сайте Европейского парламента.

Отмечается, что взамен на территории Европарламента установили 166 питьевых фонтанов.

«Решение является заключительным этапом проекта, в рамках которого установили 166 питьевых фонтанов в зданиях Европарламента и ограничили использование пластиковых бутылок для воды на заседаниях, которые проходят менее полутора часов», - говорится в сообщении.

Президент и 14 вице-президентов Европарламента решили постепенно отказаться от использования пластиковых бутылок на всех заседаниях и не использовать их во время масштабных мероприятий.

В точках общественного питания в парламенте также постепенно откажутся от использования пластиковых чашек, столовых приборов и других предметов, заменив их на те, которые можно перерабатывать.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует запретить ряд одноразовых продуктов из пластика и штрафовать страны-члены Евросоюза за пластиковый мусор, который не подлежит вторичной переработке.

Напомним, ежегодно население Земли использует до пяти триллионов пластиковых пакетов, сообщили в Организации Объединенных Наций.