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Премьер-министр Грузии подал в отставку

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили ушел в отставку. Об этом в среду, 13 июня, сообщает New Posts.

По словам Квирикашвили, у него и у председателя правящей партией Грузинская мечта Бидзины Иванишвили разные взгляды на ряд фундаментальных вопросов.

Согласно Конституции страны, отставка премьер-министра означает роспуск правительства. В течение семи дней парламентское большинство должно представить его новый состав.

Ранее из-за протестов подал в отставку главный прокурор страны Ираклий Шотадзе.

Напомним, в Тбилиси в конце мая начались протесты. Люди недовольны решением суда относительно убийства 16-летних подростков Левана Дадунашвили и Давида Саралидзе 1 декабря 2017 года. Участники протеста потребовали отставки правительства.

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