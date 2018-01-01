Трамп снова раскритиковал ОПЕК из-за высоких цен на нефть

Президент США Дональд Трамп подверг критике действия ОПЕК из-за высоких цен на нефть. Об этом он написал в своем Twitter в среду, 13 июня.

«Цены на нефть слишком высокие, ОПЕК опять взялась за старое. Нехорошо!», – написал он в своем микроблоге.

Oil prices are too high, OPEC is at it again. Not good!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2018 г.

В середине апреля Трамп опубликовал аналогичное, но более многословное сообщение. Тогда его заявление привело к краткосрочному снижению цен на нефть на несколько долларов.

Сегодня нефть сорта WTI продолжила снижение после твита американского президента: июльский контракт подешевел на 0,62%, до $65,95 за баррель. А августовский фьючерс на Brent понизился на 0,26%, до $75,68 за баррель.

Ожидается, что ОПЕК на следующей неделе проведет заседание картеля и встречи с ведущими нефтедобывающими странами, не входящими в организацию, включая Россию, чтобы обсудить дальнейший план действий.

Ранее СМИ сообщали, что США за день до выхода из ядерного соглашения с Ираном обратились к Саудовской Аравии с просьбой стабилизировать цены на нефть, если они вдруг резко повысятся.

Вскоре Саудовская Аравия начала наращивать добычу нефти после двухлетнего сокращения производства сырья. Это может понизить цены на черное золото.