Президент Македонии не захотел переименовывать страну

Президент Македонии Георге Иванов заявил, что не будет подписывать соглашение с Грецией об изменении названия своей страны, отметив, что это соглашение нарушает конституцию. Об этом сообщает Reuters в среду, 13 июня.

«Мое решение окончательное, и я не буду поддаваться никакому давлению, шантажу или угрозам. Я не буду поддерживать или подписывать такое разрушительное соглашение», - сказал он на пресс-конференции.

Иванов заявил, что возможное будущее членство Македонии в Европейском союзе и НАТО не является достаточным оправданием для подписания такого «плохого соглашения».

Накануне премьер-министр Греции Алексис Ципрас после телефонного разговора с премьером Македонии Зораном Заевым заявил, что его страна и бывшая югославская республика достигли исторического согласия в разрешении спора о названии. По словам дипломатических источников, одним из обсуждаемых названий было Северная Македония.