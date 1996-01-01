Главой администрации президента РФ назначен уроженец Эстонии

Также указами президента назначены два первых заместителя руководителя президентской администрации Алексей Громов и Сергей Кириенко, сообщает BNS со ссылкой на Интерфакс.

Антон Вайно родился 17 февраля 1972 года в Таллинне. Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России, факультет международных отношений (1996), с 1996 по 2001 год служил в посольстве России в Японии, позднее - во Втором департаменте Азии МИД России. В 2002-2004 годах занимал различные должности в управлении протокола президента РФ.

С 2004 по 2007 годы Антон Вайно занимал пост заместителя начальника Протокольно-организационного управления президента РФ. В 2007 году он был назначен первым заместителем руководителя протокола президента РФ. В период с 2007 по 2008 годов был заместителем руководителя аппарата правительства РФ.

25 апреля 2008 года Антон Вайно был назначен руководителем протокола председателя правительства РФ - заместителем руководителя аппарата правительства. С 21 мая 2012 года занимал должность заместителя руководителя администрации президента РФ. С августа 2016 года - руководитель администрации Кремля.

Карл Вайно в 1978-1988 годах был первым секретарем ЦК Компартии Эстонии, после восстановления независимости Эстонии жил в Москве. Семья Антона Вайно уехала из Эстонии в Москву, когда Антону было 5 лет.