Навальный вышел на свободу и рассказал, как спецприемник подготовили к ЧМ

Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утром 14 июня покинул спецприемник, в котором он провел 30 суток ареста, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Фото оппозиционера, выходящего с территории второго спецприемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, появилось в Сети.

«Всем привет. Я снова с вами после 30-суточной командировки. Ужасно рад быть на свободе», - написал Навальный в своем аккаунте в Instagram. Оппозиионер добавил, что за время ареста прочитал много книг, а также поделился с аудиторией тем, как подготовили спецприемник к Чемпионату мира по футболу, который 14 июня стартует в РФ.

«Во всех камерах зафигачили евроремонт. Решетки покрасили. Вместо дыр в полу (уж извините за такие подробности) поставили унитазы. В прогулочном дворе поставили ворота и раздали настоящие футбольные мячи», - рассказал он.

Фото дня: Навальный выходит после 30 суток ареста

Фото: Дмитрий Серебряков pic.twitter.com/KgvDFDJii2— Эхо Москвы (@EchoMskRu) June 14, 2018

Также, по словам Навального, арестантов стали лучше кормить. Так, в меню местной столовой появилось тирамису и импортное пиво, правда, безалкогольное. Разносит меню официант - курсант из школы милиции. При этом заключеные могут выбрать себе обед из двух предложенных вариантов.

Также в спецприемнике появились стажерки из числа студентов Института иностранных языков им. Мориса Тореза. По словам Навального, их набрали для общения с иностранцами, так как сами правоохранители иностранных языков не знают. «Пока иностранцев нет, студенткам скучно, они громко жалуются и требуют массовых арестов, чтобы завести знакомства», - добавил он.

«Самая чума. В камеры установили здоровенные ЖК-экраны, чтобы арестанты могли смотреть матчи чемпионата. Каждому, кто выходит дают подарок: книжечку с законами и домино (или нарды) с символикой чемпионата. Я выбрал нарды», - уточнил Навальный.

Оппозиционер предположил, что «видимо власти не исключают, что придется арестовывать за дебош пьяных английских фанатов и не хотят ударить в грязь лицом».

Он также заметил, что желающим воспользоваться новшествами следует поторопиться, чтобы попасть под арест до окончания мундиаля, так как затем «золотая карета превратится в тыкву».

За что арестовали Навального

Навальный был задержан 5 мая на протестной акции «Он нам не царь» на Пушкинской площади в центре Москвы. На следующий день оппозиционера выпустили из отделения полиции под обязательство о явке на заседание суда.

Но 15 мая Тверской районный суд заключил его под арест на 30 и 15 суток - за повторное нарушение порядка организации публичных мероприятий (статья 20.2 КоАП РФ) и неповиновение требованию сотрудника полиции соответственно. Эти сроки не складывали, их отбывание началось в один день.

В суде был допрошен командир взвода второго оперативного полка МВД Москвы старший лейтенант Александр Зверев. Он утверждал, что проводил задержание Навального во главе группы из «человек пятнадцати» вместе с лейтенантом Максимом Дубининым, который в суд не явился.

На момент задержания Навальный якобы давал интервью сотрудникам СМИ. Затем оппозиционера доставили в ОВД «Красносельское». При этом сам Навальный заявил, что его задержание проводили некие «люди в штатском», а Зверева он впервые видит.

Акции «Он нам не царь» прошли 5 мая в десятках городов России. Суммарно во время протестов было задержано 1,6 тыс. человек, наибольшее число задержанных было в Москве - 719, как подсчитали в «ОВД-Инфо». Помимо людей в числе задержанных также оказался один енот.

Навальный принял участие в акции в центре Москвы. Он успел дойти до Пушкинской площади и поблагодарить тех, кто пришел, после чего его скрутили, отнесли в автозак и доставили в ОВД.

Изначально московский штаб Навального подал в мэрию заявку на проведение шествия, приуроченного к инаугурации Путина, в центре Москвы - от площади Тверская Застава до здания Госдумы. Однако столичные власти не разрешили сторонникам оппозиционера проводить акцию на Тверской улице.

Навальный назвал отказ мэрии незаконным и призвал действовать «по конституции», то есть выходить 5 мая на Тверскую вопреки запрету властей. После этого в мэрии заявили, что готовы к переговорам и могут разрешить митинг на проспекте Сахарова.

Сторонники Навального подали новую заявку - на проведение шествия по Бульварному кольцу от Страстного бульвара с митингом на проспекте Академика Сахарова. Впоследствии выяснилось, что мэрия предложила участникам акции пройти по улице Маши Порываевой с последующим митингом на внешней стороне проспекта Академика Сахарова.

Такие условия Навальный назвал «чиновничьей наглостью», снова призвав приходить 5 мая на Тверскую. Мэрия же из-за отказа сторонников оппозиционера провести шествие по предложенному маршруту признала акцию незаконной и запретила ее проводить.