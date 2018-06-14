Возле Красной площади задержан британский ЛГБТ-активист с плакатом

Полиция задержала британского ЛГБТ-активиста Питера Тэтчелла возле Красной площади, написал в Twitter корреспондент The Guardian Шон Уокер. В отношении Тэтчелла возбуждено дело об административном правонарушении.

Мужчина, стоя возле памятника маршалу Георгию Жукову, держал перед собой плакат с надписью «Путин не способен бороться против пыток геев в Чечне», сообщает радио «Свобода». Тэтчелл протестовал против ущемления прав геев, сообщается в Twitter активиста.

На видеозаписи задержания сотрудник полиции ссылается на указ президента РФ об усиленных мерах безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу. Полицейские посадили иностранца в автомобиль и доставили в ОВД Тверского района.

В полиции сообщили, что отпустят британца «после оформления документов о правонарушении». В отношении него возбуждено административное дело по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Police trying to move on gay rights campaigner Peter Tatchell who is holding a one-man protest outside Red Square now pic.twitter.com/ZRDQ3ntTpC— Shaun Walker (@shaunwalker7) June 14, 2018

В России одиночные пикеты не требуют согласования с властями, однако во время чемпионата мира по футболу, который начинается 14 июня, действуют ужесточенные правила проведения акций, отмечает Meduza.

За ситуацией следят британские дипломаты, говорится в микроблоге посольства Великобритании в Twitter.

Питер Тэтчелл приобрел международную известность как борец за права человека и участник множества акций против войны, политических репрессий и преследования гомосексуалов. В 2001 активист попытался остановить в Брюсселе президента Зимбабве Роберта Мугабе и заявить ему протест против кампании репрессий и пыток, которую он проводил в собственной стране. Тогда Тэтчелла избили телохранители африканского лидера.

В 2007 году Питер Тэтчелл присоединился в Москве к демонстрации протеста представителей сексуальных меньшинств, требовавших разрешить проведение гей-парада. Его и других участников акции тогда сильно избили скинхеды и бойцы ОМОНа.

На минувшей неделе Комитет по иностранным делам британского парламента распространил заявление, в котором выражалась озабоченность тем, окажутся ли болельщики Великобритании в безопасности, если приедут в Россию на чемпионат мира по футболу. Парламентарии полагали, что особая опасность грозит темнокожим, представителям ЛГБТ-сообщества, нацменьшинств и азиатам. Эти группы людей «уже сталкиваются с риском нападений и преследований в стране, правительство которой предпринимает слишком мало усилий по борьбе с гомофобией», подчеркнул председатель комитета Том Тугендхат.

Британские законодатели «призвали министерство иностранных дел представить гарантии, полученные им от российских властей, по обеспечению безопасности представляющих ЛГБТ болельщиков», сообщал «Интерфакс».

«Британские болельщики должны знать, как поступать в рискованных ситуациях, чтобы избежать насилия», - подчеркнули парламентарии.

Планировалось, что около 10 тысяч британских болельщиков приедут в Россию. Они посетят Волгоград, где английская сборная должна сыграть свой первый матч с Тунисом 18 июня. Ранее британское посольство в Москве сообщило, что Великобритания и Россия подписали меморандум о взаимопонимании для обеспечения сотрудничества между органами внутренних дел двух стран на время проведения Чемпионата мира по футболу.