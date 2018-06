Возле Красной площади задержан британский ЛГБТ-активист с плакатом

Мужчина, стоя возле памятника маршалу Георгию Жукову, держал перед собой плакат с надписью «Путин не способен бороться против пыток геев в Чечне», сообщает радио «Свобода». Тэтчелл протестовал против ущемления прав геев, сообщается в Twitter активиста.

На видеозаписи задержания сотрудник полиции ссылается на указ президента РФ об усиленных мерах безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу. Полицейские посадили иностранца в автомобиль и доставили в ОВД Тверского района.

В полиции сообщили, что отпустят британца «после оформления документов о правонарушении». В отношении него возбуждено административное дело по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Police trying to move on gay rights campaigner Peter Tatchell who is holding a one-man protest outside Red Square now pic.twitter.com/ZRDQ3ntTpC— Shaun Walker (@shaunwalker7) June 14, 2018