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Подан запрос об отставке министра экономики Ашераденса

LETA
Арвил Ашераденс | Фото: Evija Trifanova/LETA

В Сейм подан запрос десяти оппозиционных депутатов об отставке министра экономики Арвила Ашераденса («Единство»).

Запрос подписали Артус Кайминьш (KPV LV), Янис Урбанович, Андрис Морозов, Сергей Мирский, Янис Адамсонс, Янис Тутинс, Артур Рубикс, Сергей Потапкин, Иван Клементьев и Ивар Зариньш из «Согласия».

Кайминьш сегодня в дебатах заявил, что министру была дана возможность исправить сложившуюся ситуацию с «аферой» с компонентом обязательной закупки (КОЗ), но «Ашераденс всех обманул».

Возможно, запрос будет рассмотрен на заседании Сейма 21 июня.

8 марта Сейм отклонил запрос об отставке Ашераденса, поданный депутатами Латвийского объединения регионов (ЛОР).

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