Подан запрос об отставке министра экономики Ашераденса

Запрос подписали Артус Кайминьш (KPV LV), Янис Урбанович, Андрис Морозов, Сергей Мирский, Янис Адамсонс, Янис Тутинс, Артур Рубикс, Сергей Потапкин, Иван Клементьев и Ивар Зариньш из «Согласия».

Кайминьш сегодня в дебатах заявил, что министру была дана возможность исправить сложившуюся ситуацию с «аферой» с компонентом обязательной закупки (КОЗ), но «Ашераденс всех обманул».

Возможно, запрос будет рассмотрен на заседании Сейма 21 июня.

8 марта Сейм отклонил запрос об отставке Ашераденса, поданный депутатами Латвийского объединения регионов (ЛОР).