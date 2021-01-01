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Евросоюз может дать Украине еще миллиард евро

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

С 2021 по 2027 год Евросоюз может выделить шести восточноевропейским странам около 7 миллиардов евро.

Еврокомиссия предлагает выделить 22 миллиардов евро на европейскую политику соседства на 2021-2027 годы. Об этом в четверг, 14 июня, сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, обычно эти средства делят в пропорции 2/3 для южноевропейских стран и 1/3 для восточноевропейских.

«Это означает около 1 млрд евро в год для Украины, Грузии, Беларуси, Армении, Азербайджана и Молдовы», - добавил журналист.

Как известно, накануне Европарламент поддержал предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере миллиарда евро.

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