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В Москве массово эвакуировали корпуса МГУ и здания вокруг стадиона «Лужники»

Newsru.com
Фото: Dmitry Serebryakov/TASS/Scanpix

Несколько факультетов МГУ имени Ломоносова на Воробьевых горах принудительно эвакуировали из-за начала чемпионата мира по футболу, сообщается в Telegram-канале инициативной группы вуза. В частности, были эвакуированы корпуса юридического, экономического, биологического, физического факультетов, а также Главное здание МГУ.

Преподаватели юрфака вынуждены принимать экзамены у студентов прямо на улице. На биологическом факультете замдекана по административно-хозяйственной части Василий Мартынюк прямо объявил об эвакуации в связи с чемпионатом мира. Студенты и преподаватели сообщают, что работа части научных лабораторий парализована. Ранее студентам неоднократно обещали, что ЧМ не доставит им неудобств.

Канал «Первый университетский» сообщает, что эвакуация также прошла в торговом центре «Капитолий» на станции метро «Университет». Источники РБК в ГИБДД, МВД и МЧС сообщили об эвакуации двух зданий рядом со стадионом «Лужники» во время церемонии открытия чемпионата мира.

По данным издания, людей вывели из института геохимии им. В.И. Вернадского, расположенного по адресу: улица Косыгина, дом 19, стр.1. Из-за угрозы взрыва около 300 человек эвакуировали из здания Роспатента на Бережковской набережной, 24. Эвакуация также проводилась из зданий по семи адресам, сосредоточенным вокруг стадиона «Лужники».

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