Испания демонтирует колючую проволоку на границе с Марокко

Ежегодно десятки африканских беженцев получали тяжелые травмы при попытке пересечь забор на границе Испании и Марокко. Теперь колючую проволоку на шестиметровом заборе демонтируют.

Правительство Испании намерено демонтировать колючую проволоку на пограничных заграждениях возле городов-эксклавов Сеута и Мелилья в Северной Африке. Об этом в четверг, 14 июня, объявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, сообщает агентство AFP.

При попытке прорваться через пограничные заграждения в испанский эксклав африканские беженцы часто получают серьезные травмы. «Смотреть, как люди прыгают через забор - неразумно и неприемлемо», - подчеркнул глава МВД. Он отметил, что необходимо бороться с причинами, которые побуждают людей покидать свои родные страны, чтобы бежать в ЕС. По словам министра, контроль миграции не означает, что можно «калечить других». «Мы говорим о солидарности, об уважении человеческого достоинства», - заявил Гранде-Марласка.

Правозащитные организации на протяжении долгого времени критикуют пограничные заграждения вокруг Сеуты и Мелильи. По данным испанского Красного Креста, только в 2018 году 25 беженцев получили тяжелые травмы при попытке перебраться через забор с колючей проволокой.

Испания спасла 629 беженцев

В свою очередь, Фернандо Гранде-Марласка также высказался о судьбе 629 мигрантов, которых Испания согласилась принять после того, как Италия запретила кораблю с беженцами на борту доступ в свои порты. Глава МВД заявил, что этим беженцам предстоит пройти те же процедуры, что и всем прочим просителям убежища в Испании. «В случае каждого человека предстоит решить, необходима ли ему помощь или нет», - подчеркнул министр. В четверг вечером появились сообщения, что этих беженцев готова принять Франция.