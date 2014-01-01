Кому больше всего доверяют жители ЕС?

По данным европейского статбюро Eurobarometr, весной 2018 года 50 процентов участников социологического опроса выразили доверие Европарламенту, это на 5 процентов больше, чем было осенью 2017 года, в то же время уровень недоверия понизился за тот же период на 3 процента.

Как сообщает Eurobarometr, уровень доверия к Европарламенту за период работы его нынешнего созыва вырос с 34 процентов в мае 2014 года до нынешних рекордных 50 процентов.

Выяснено также, что 93 процента опрошенных знают о деятельности Европарламента, что значительно лучших результат, чем осведомленность о других институтах ЕС.

ЕС в целом доверяют больше, чем правительствам входящих в ЕС стран: соответственно 42 и 34 процента.

Исследование Eurobarometr проводилось в марте в форме интервью примерно с тысячью жителей из каждой страны ЕС, в Эстонии оно проходило с 17 по 26 марта, был проинтервьюирован 1021 человек.