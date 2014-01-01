Кому больше всего доверяют жители ЕС?

Согласно опубликованным в четверг Еврокомиссией данным, наибольшим доверием жителей стран ЕС из институтов Европейского союза пользуется Европейский парламент.
По данным европейского статбюро Eurobarometr, весной 2018 года 50 процентов участников социологического опроса выразили доверие Европарламенту, это на 5 процентов больше, чем было осенью 2017 года, в то же время уровень недоверия понизился за тот же период на 3 процента.
Как сообщает Eurobarometr, уровень доверия к Европарламенту за период работы его нынешнего созыва вырос с 34 процентов в мае 2014 года до нынешних рекордных 50 процентов.
Выяснено также, что 93 процента опрошенных знают о деятельности Европарламента, что значительно лучших результат, чем осведомленность о других институтах ЕС.
ЕС в целом доверяют больше, чем правительствам входящих в ЕС стран: соответственно 42 и 34 процента.
Исследование Eurobarometr проводилось в марте в форме интервью примерно с тысячью жителей из каждой страны ЕС, в Эстонии оно проходило с 17 по 26 марта, был проинтервьюирован 1021 человек.