СМИ: Трамп решил начать торговую войну с Китаем

Президент США Дональд Трамп одобрил введение пошлин на товары из Китая на сумму около 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации источников издания, перед утверждением пошлин состоялась полуторачасовая встреча старших чиновников Белого дома, должностных лиц Администрации президента США, отвечающих за вопросы национальной безопасности, а также представителей Министерства финансов и Министерства торговли США.

Пока неизвестно, когда именно утвержденные тарифы вступят в силу. Предполагается, что 15 июня будет опубликован список китайских товаров, на которые распространятся новые пошлины.

Издание отмечает, что такое решение Трамп принял, несмотря на ранее достигнутые соглашения с Пекином.

Напомним, с 1 июня США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Канады, Мексики и стран ЕС.

Накануне страны ЕС единогласно поддержали введение ответных штрафных пошлин на товары из США общим объемом в 2,8 млрд евро.