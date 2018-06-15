В США сломались американские горки: шесть пострадавших

В городе Дейтона-Бич (штат Флорида) вагонетки американских горок сошли с рельсов аттракциона – пострадали шесть человек, которые были госпитализированы. Как сообщает местная пожарная часть в своем Twitter, всего спасатели в сняли с аттракциона 10 человек.

Пожарные также сообщили, что два человека упали с высоты более 10 м. Они получили серьезные травмы, однако подробностей об их состоянии пока нет.

DB Firefighters working as fast as they can to rescue 2 riders that are in a dangling rollercoaster car pic.twitter.com/v0UrChJdHC— DaytonaBeachFireDept (@DaytonaBeachFD) June 15, 2018

Еще два человека застряли внутри одной из машинок, повисшей на креплениях, пожарные провели операцию по их спасению, которая продлилась около 30 минут.

Всего с рельсов сошли три тележки с людьми - одна из них упала на землю (именно в ней находились люди, получившие тяжелые травмы), еще две застряли на аттракционе.