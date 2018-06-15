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В США сломались американские горки: шесть пострадавших

Korrespondent.net
Фото: AP/Scanpix

В городе Дейтона-Бич (штат Флорида) вагонетки американских горок сошли с рельсов аттракциона – пострадали шесть человек, которые были госпитализированы. Как сообщает местная пожарная часть в своем Twitter, всего спасатели в сняли с аттракциона 10 человек.

Пожарные также сообщили, что два человека упали с высоты более 10 м. Они получили серьезные травмы, однако подробностей об их состоянии пока нет.

Еще два человека застряли внутри одной из машинок, повисшей на креплениях, пожарные провели операцию по их спасению, которая продлилась около 30 минут.

Всего с рельсов сошли три тележки с людьми - одна из них упала на землю (именно в ней находились люди, получившие тяжелые травмы), еще две застряли на аттракционе.

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