Мужчину, который упал или выпрыгнул за борт парома в Эстонии, нашли погибшим

Мужчину, который в полдень пятницы упал или выпрыгнул за борт парома Виртсу-Куйвасту, вечером нашли погибшим.

Тело 24-летнего мужчины нашли на дне моря вблизи причала порта Куйвасту, для выяснения причины смерти его направят на экспертизу, сообщил BNS в пятницу вечером пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны.

Водолазы добровольной команды морских спасателей Муху достали тело из вод в 18 часов.

В 12.15 в центр морской охраны поступило сообщение о мужчине, который упал или выпрыгнул за борт парома Toll на линии Виртсу-Куйвасту вблизи причала порта Куйвасту.

Пропажа 24-летнего мужчины обнаружилась, когда ехавший с ним знакомый в Куйвасту сошел с парома и обнаружил, что мужчина паром не покинул. При проверке записей камер с парома выяснилось, что мужчина не покинул паром, а

на записи портовой камеры видно, что в 10.39 находившийся на прогулочной палубе парома мужчина спрыгнул или упал в воду.

После того, как поступило сообщение, поисками мужчины занялись добровольные морские спасатели Муху и патруль морских спасателей из Курессааре. Кроме того, район проверил самолет авиаподразделения департамента полиции и погранохраны.