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Для отвода глаз: пенсионный возраст в России повышен в день открытия мундиаля

Inopressa.ru
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Фото: ALEXEY DRUZHININ / Sputnik

«Правительство Владимира Путина критикуют за использование чемпионата мира для вуалирования плохих новостей, так как оно объявило о повышении пенсионного возраста после первой победы России на турнире», - сообщает Роланд Олифант в The Telegraph.

После победы России над Саудовской Аравией со счетом 5:0 премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин, а также о повышении НДС с 18 до 20%, говорится в статье.

«Алексей Кудрин, бывший министр финансов, которого многие считают лидером либерального экономического лагеря в кремлевской элите, приветствовал новость [о повышении пенсионного возраста]», - передает журналист и цитирует соответствующую запись из Twitter Кудрина, в которой говорится, что реформа позволит повысить пенсии.

«Оппозиционные фигуры высмеяли то, что Медведев выступил со своим объявлением в тот момент, когда Путин возглавлял ликование по поводу футбольной победы. Это очевидная попытка дистанцировать президента от непопулярных мер», - пишет Олифант.

«На самом деле Путин за понижение пенсионного возраста. И за увеличение пенсий. И за понижение цен на бензин. Но Медведев и Кудрин сговорились и строят козни», - написал Леонид Волков, советник оппозиционного лидера Алексея Навального.

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