Бывшего главу предвыборного штаба Трампа отправили за решетку

Суд изменил меру пресечения бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту с домашнего ареста на содержание под стражей.

Такое решение федеральный судья принял после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий дело о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, обвинил Манафорта в попытке оказать давление на свидетелей.

Пол Манафорт возглавлял штаб Дональда Трампа во время президентской кампании. Летом 2016 года он покинул этот пост после того, как стало известно о его многолетнем сотрудничестве в качестве лоббиста с украинской Партией регионов. Также сообщалось о его связях с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

В мае 2017 года было начато расследование связей окружения Трампа с Россией, которое возглавил спецпрокурор Роберт Мюллер — бывший глава ФБР. Манафорт стал одним из главных фигурантов этого расследования.

В октябре 2017 года Манафорту предъявили обвинения, в том числе в уклонении от уплаты налогов и отмывание денег, связанные с его лоббистской деятельностью. Он был отправлен под домашний арест.

Обвинения также были предъявлены деловому партнеру Манафорта Рику Гейтсу и его помощнику, россиянину Константину Килимнику (заочно).