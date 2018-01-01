Такси протаранило толпу пешеходов в центре Москвы

Автомобиль такси в субботу вечером врезался в толпу людей около Гостиного двора в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали семь человек.

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел в районе дома 4 на улице Ильинка. Автомобиль сперва протаранил дорожный знак, а затем влетел в толпу людей. Обстоятельства и причины аварии в настоящий момент устанавливаются, о состоянии здоровья пострадавших информации не поступало.



В столичном управлении МВД между тем заявили, что, по предварительным данным, водитель не справился с управлением. Находившегося за рулем мужчину задержали и доставили в территориальный отдел полиции.



Между тем Life передает, что машина врезалась в группу мексиканских болельщиков. Издание также отмечает, что водитель такси пытался бежать с места происшествия, но его поймали. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и две бригады скорой помощи.



В пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) между тем сообщили, что в связи с аварией на улице Ильинка перекрыто движение. Там также уточнили, что авария произошла с участием такси компании «Чекпоинт», у которой нет аккредитации на работу во время чемпионата мира по футболу.