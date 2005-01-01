В России начались митинги против повышения пенсионного возраста

Россияне, недовольные планами правительства поднять пенсионный возраст, начали выходить на акции протеста - как и опасались в Кремле. Первый такой митинг прошел в Новосибирске, аналогичные акции готовятся в Омске, Сыктывкаре, Саратове и других городах.

Митинг в Новосибирске собрал около 300 человек. Акцию заявили Партия пенсионеров и «Пенсионеры за достойную жизнь». На нее также пришли члены «Левого фронта», Либертарианской партии и сторонники политика Алексея Навального, сообщает «Тайга.инфо».

Собравшиеся на площади Ленина потребовали от правительства отменить повышение пенсионного возраста, остановить рост цен на бензин и уйти в отставку. «Еще же ОСАГО подняли, сейчас еще какой-нибудь налог на Крым придумают», - говорил один участник другому. На акции был замечен плакат «Путин-Россия. 5:0».

Люди, выступавшие перед собравшимися, призвали сибиряков повторно выйти на новую акцию протеста против повышения пенсионного возраста 28 июня.

В Рязани сегодня, 16 июня, прошли одиночные пикеты против пенсионной реформы, сообщает 7x7. Первым в пикет встал сторонник оппозиционера Алексея Навального Алексей Борисов. Он развернул на площади Победы, перед зданием Муниципального культурного центра плакат: «Работай - плати - подыхай! Требуем отмены повышения пенсионного возраста».

Митинги против новой пенсионной реформы готовятся и в других городах. 1 июля акция против повышения пенсионного возраста планируется в Омске, сообщает«Омск-Информ».

Сыктывкарцы тоже собираются выйти на митинг 1 июля, сообщает PG11.ru. Жители другого города Коми - Сосногорска - намерены протестовать 24 июня, сообщает«Комсомольская правда».

В Саратове акции протеста готовы организовывать КПРФ, говорится на сайте партии.

Напомним, во время чемпионата мира по футболу, который начался 14 июня и продлится до 15 июля, действуют ужесточенные правила проведения акций. Все митинги, шествия, демонстрации и другие виды акций, которые не связаны со спортивными событиями, в регионах, где проводятся матчи, должны будут проводиться только в тех местах и в то время, которое определят местные власти по согласованию с ФСБ.

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания кабинета министров объявил о решении правительства повысить пенсионный возраст. Согласно предложению кабмина, речь идет о поэтапном повышении - с начала следующего года в течение последующих 15 лет. В итоге пенсионный возраст в России должен будет увеличиться на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет.

Примечательно, что президент Владимир Путин в 2005 году заявил: «Я против увеличения сроков пенсионного возраста! И пока я президент, такого решения принято не будет!» Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в оправдание своего шефа заметил, что обстоятельства изменились. «Здесь важно вспомнить, что все-таки это было 13 лет назад», - сказал Песков. Он добавил, что «президент не участвует в проработке этого вопроса».