В Берлине неизвестный ранил трех человек в электричке

Пострадали двое туристов из Мексики и их знакомая немка. Нападавший сумел скрыться от полиции.

В Берлине неизвестный мужчина в районе Пренцлауерберг набросился с колюще-режущим инструментом на пассажиров городской электричке и ранил трех человек. Об этом сообщила полиция Берлина в субботу, 17 июня.

«Расследуется дело о попытке убийства. В городской электричке S41 в районе Пренцлауерберг в перепалке пострадали двое мужчин и женщина. Мужчинаударил людей неизвестным предметом и скрылся»,– говорится в сообщении.

По сообщениям СМИ, мужчины – туристы из Мексики 19 и 21 лет – получили тяжелые ранения. Они прооперированы в больнице. Легкие ранения и шок получила 37-летняя немка, знакомая туристов.

Утверждается, что неизвестный, которому удалось скрыться, в ходе ссоры ударил людей инструментом для гравировки.

На прошлой неделе в Японии мужчина напал с ножом на пассажиров скоростного поезда, следовавшем из Токио в Осаку. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения.