Воскресенье, 17 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА

Меркель может провести срочный саммит по беженцам в рамках ЕС

korrespondent.net
Фото: AP/Scanpix

Встреча с лидерами стран Евросоюза, испытывающими наибольшую нагрузку в связи с беженцами, может состояться уже на следующих выходных

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести чрезвычайный саммит по миграционному кризису с лидерами стран ЕС. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Отмечается, что Меркель хочет обсудить проблему беженцев в Европе с Грецией, Италией и Австрией.

По информации издания, встреча должна состояться до регулярного саммита ЕС, который будет проходить с 28 по 29 июня.

Темой переговоров станет поиск решения по ситуации с беженцами. Остается неизвестным, примут ли во встрече участие представители Испании или балканских государств.

0 Комментарии