Меркель может провести срочный саммит по беженцам в рамках ЕС

Встреча с лидерами стран Евросоюза, испытывающими наибольшую нагрузку в связи с беженцами, может состояться уже на следующих выходных

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести чрезвычайный саммит по миграционному кризису с лидерами стран ЕС. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Отмечается, что Меркель хочет обсудить проблему беженцев в Европе с Грецией, Италией и Австрией.

По информации издания, встреча должна состояться до регулярного саммита ЕС, который будет проходить с 28 по 29 июня.

Темой переговоров станет поиск решения по ситуации с беженцами. Остается неизвестным, примут ли во встрече участие представители Испании или балканских государств.