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Высшая степень роскоши: гостиница, в которой во время саммита жил Ким Чен Ын

Русский TVNET
Фото: Ekrānuzņēmums/Facebook

Во время Саммита в Сингапуре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын остановился в эксклюзивной гостинице «St. Regis Singapore», сообщает «CNN».

Кима сопровождали несколько десятков телохранителей, которые тщательно проверяли вестибюль отеля. Вместе с полицией Сингапура и сотрудниками отеля, телохранители выстроили живой щит, так, чтобы никто не видел приезд лидера КНДР.

Сфотографировать Ким Чен Ына не было возможности - в гостинице ввели строгие правила безопасности и запретили сотрудникам пользоваться мобильными телефонами.

Ким поселился в номере площадью 335 квадратных метров на последнем этаже. Номер украшают оригиналы произведений известных художников, в том числе Марка Шагала. В апартаментах есть одна спальня, три отдельные комнаты для гостей, столовая, офисное помещение и тренажерный зал.

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