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В Германии упал воздушный шар с людьми на борту

Gazeta.ru
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

На западе Германии упал воздушный шар, в корзине которого находились шесть человек. Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Отмечается, что инцидент произошел вблизи города Варендорф 16 июня в 20.55. Порыв ветра подхватил шар, что привело к тому, что он упал на поле с десятиметровой высоты.

«В корзине шара находились шесть человек, трое из которых получили серьезные ранения, трое других — легкие травмы», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, одного из пострадавших доставили в больницу на вертолете. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

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