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Неизвестный открыл огонь на художественной выставке в США

Gazeta.ru
Ilustratīvs attēls | Фото: Evija Trifanova / LETA

Неизвестный открыл огонь на выставке Art All Night в городе Трентон, в штате Нью-Джерси, передает Trentonian со ссылкой на полицию. Один человек погиб и несколько получили ранения.

«Возможно, шесть или семь человек получили огнестрельные ранения. Сейчас несколько человек находится в операционной», — сообщил лейтенант Даррен Заппли.

Стрельба произошла около 09.00 (по латвийскому времени) во время круглосуточной выставки, которая проходит каждый год. По словам сотрудников правоохранительных органов — точное число раненных не установлено, причины произошедшего также неизвестный, есть несколько подозреваемых, которые могли устроить стрельбу на выставке. Отмечается также, что полицейский, находившийся не при исполнении в момент произошедшего открыл ответный огонь. Устанавливается чей именно выстрел, полицейского или подозреваемых, привел к гибели человека.

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