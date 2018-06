Неизвестный открыл огонь на художественной выставке в США

«Возможно, шесть или семь человек получили огнестрельные ранения. Сейчас несколько человек находится в операционной», — сообщил лейтенант Даррен Заппли.

Стрельба произошла около 09.00 (по латвийскому времени) во время круглосуточной выставки, которая проходит каждый год. По словам сотрудников правоохранительных органов — точное число раненных не установлено, причины произошедшего также неизвестный, есть несколько подозреваемых, которые могли устроить стрельбу на выставке. Отмечается также, что полицейский, находившийся не при исполнении в момент произошедшего открыл ответный огонь. Устанавливается чей именно выстрел, полицейского или подозреваемых, привел к гибели человека.

Breaking: Mass shooting incident in Trenton, NJ — Trenton City officials say multiple people were shot at a 24-hour all night art event. Witnesses report a fight and gunshots around 2:50am, crowds running out of Roebling Market. @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/x1UERcMWYF— Randy Gyllenhaal (@RandyGyllenhaal) 17 июня 2018 г.