Во Франции женщина бросилась с ножом на людей в супермаркете

Одетая в черное женщина сначала нанесла удар канцелярским ножом посетителю супермаркета, а затем - кассирше магазина.

Во французском Тулоне женщина с ножом с криками «Аллах акбар!» («Аллах велик») напала на посетителей супермаркета. В результате двое людей были ранены, передает Le Parisien.

Инцидент произошел в супермаркете Leclerc на юге Франции, его сотрадники сумели задержать и передать полиции нападавшую, сообщает телеканал BFM TV.

Нападение произошло в департаменте Сен-сюр-Мер. По словам очевидцев, одетая в черное женщина сначала нанесла удар канцелярским ножом посетителю супермаркета, а затем - кассирше магазина.

Предполагается, что женщина страдает от психических расстройств. В полиции отмечают, что пока рано говорить о том, может ли это происшествие считаться терактом.

Делом занимаются сотрудники уголовной полиции города Тулона. Они уже провели обыск на квартире задержанной женщины. Речь идет о гражданке Франции 1994 года рождения. В прошлом она попадала в поле зрения стражей порядка в связи с различными правонарушениями, однако никаких данных о ее возможных контактах с террористами нет.