В Греции начались протесты после соглашения с Македонией

В Греции прошли протесты и столкновения с полицией из-за подписания соглашения с Македонией об изменении названия бывшей югославской республики. Как сообщает AFP, около 500 демонстрантов собрались у небольшого села Пизодери в регионе Преспес, примерно в 25 км от места проведения церемонии подписания.

Размахивая греческими флагами, протестующие пытались подойти к месту подписания на берегу озера. Но они были окружены полицией, которая блокировала все близлежащие дороги. Правоохранители применили шумовые гранаты и слезоточивый газ против толпы.

Протестующие заявили, что в столкновениях пострадали по меньшей мере восемь человек, на фото с места событий можно увидеть людей с окровавленным одеждой и разбитыми головами.