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В Японии произошло мощное землетрясение

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: Igor / Sputnik

Очаг землетрясения находился на глубине 20 км под поверхностью земли, угрозы цунами нет, подача электричества в зоне подземного толчка осуществляется стабильно.

В Японии, в районе префектуры Гумма, расположенной в центре острова Хонсю, сегодня, 17 июня, произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает издание The Mainichi со ссылкой на данные Японского метеорологического управления.

Как сообщается, очаг землетрясения находился на глубине 20 км под поверхностью земли. Согласно данным Японского метеорологического управления, угрозы цунами нет. Подача электричества в зоне подземного толчка осуществляется стабильно.

Накануне на южные японские острова Окинава обрушился тайфун Гаеми, в ряде районов объявлено предупреждение о рекордных осадках.

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