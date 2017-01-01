Польша требует изменить газовую директиву ЕС

Согласно этому документу, все газопроводы, также импортные, которые пролегают морским путем, будут подлежать законодательству ЕС.

Польша требует от Евросоюза ускорить работу над изменениями в газовой директиве ЕС, которая усложняет строение газопровода Северный поток. Об этом сказал вице-министр энергии Польши Михал Куртыка, передает Польское радио.

СМИ напоминает, что Болгария, которая руководила работами ЕС в первом полугодии, тормозила темп работы над документом. Теперь послы ЕС должны заняться изменениями в газовой директиве в конце июня.

Согласно этому документу, все газопроводы, также импортные, которые пролегают морским путем, будут подлежать законодательству ЕС.

В ноябре 2017 года Европейская комиссия предложила изменения в газовой директиве ЕС. Однако Болгария ограничилась встречами экспертов и не перенесла голосование на уровне послов и министров.

Начиная с 1 июля президентствовать в ЕС будет Австрия. От австрийского президентства Польша ожидает объективизма, а не защиты собственных интересов. «Страна-президент должна вести себя нейтрально. Мы будем напоминать, что управление работами ЕС должно быть транспарентным и вызывать доверие», - подчеркнул Куртыка.

Он уточнил, что на сегодняшний день среди сторонников строительства Nord Stream 2 - Австрия, Германия, Бельгия, Голландия.