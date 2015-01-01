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В Камбоджи такси врезалось в кортеж принца: погибла его жена

Korrespondent.net
В Камбоджи такси врезалось в кортеж принца: погибла его жена | Фото: AP/Scanpix

В кортеж врезалась машина такси, ехавшая по встречной полосе. Принца госпитализировали на вертолете.

Принц Камбоджи Нородом Ранарит получил тяжелые травмы, а его супруга погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в юго-восточной провинции Кампонгсоам. Авария произошла в воскресенье, 17 июня, сообщает Reuters со ссылкой на камбоджийскую полицию.

«В спортивную машину 73-летнего принца Ранарита врезалось такси, которое ехало навстречу. Супруга принца, 39-летняя Оук Пхалла, умерла в госпитале», - говорится в сообщении.

СМИ напоминает, что это уже не первая автомобильная авария с участием королевской семьи Камбоджи. Так, в 2015 году кортеж принца врезался в грузовик, в результате чего пострадали шестеро человек.

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