Испания приняла 629 беженцев, спасенных у побережья Ливии

В Испанию в воскресенье, 17 июня, прибыли все мигранты со спасательного судна Aquarius. Последним в порт Валенсии вошел итальянский корабль Orione, на борту которого находятся 249 беженцев. Ранее судно Aquarius доставило в Испанию вторую группу из 106 мигрантов.

Первые 274 беженца прибыли в порт города Валенсия утром в воскресенье на борту итальянского корабля Dattilo. Всего на борту Aquarius и сопровождающих его кораблей находились 629 мигрантов, в числе которых - 11 маленьких детей, 89 несовершеннолетних без сопровождения взрослых, а также семь беременных женщин. Неделей ранее беженцы были обнаружены у побережья Ливии в ходе нескольких спасательных операций.

Спасенных встретили около 2300 волонтеров, в том числе 300 сотрудников испанского Красного Креста. Взрослых мигрантов разместят в центре по приему беженцев в Честе в 30 км от Валенсии, а беременных женщин направят в больницы. Испании не потребуется оборудовать дополнительные помещения для проживания, отметил руководитель спасательной службы испанского Красного Креста Иньиго Вила.

Часть беженцев могут направить во Францию

Из Испании мигранты, выразившие соответствующее желание, будут отправлены во Францию, сообщило накануне на своем сайте испанское правительство. Этот процесс будет координировать зампредседателя правительства в Мадриде. 14 июня Франция заявила о готовности принять беженцев со спасательного судна.

Ранее Италия и Мальта отказались принять мигрантов, что вызвало обеспокоенность Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. Однако спасенных согласилась принять Испания. По словам испанского премьер-министра Педро Санчеса, в сложившейся ситуации необходимо «избежать гуманитарной катастрофы».