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В Иерусалиме и Тель-Авиве предотвращены теракты

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Израильские силовики предотвратили атаки смертников в Тель-Авиве и Иерусалиме. Ячейку ХАМАС военным удалось нейтрализовать в Наблусе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на своей странице в Facebook сообщил, что израильские силовики нейтрализовали ячейку ХАМАС, которая готовила теракты в Иерусалиме и Тель-Авиве.

«Служба общей безопасности, полиция и Армия обороны Израиля нейтрализовали террористическую ячейку ХАМАС в Наблусе, члены которой готовили атаки смертников в Иерусалиме и Тель-Авиве», – написал он. Израильский премьер отметил, что ХАМАС пытается совершать атаки на Израиль как из сектора Газа, так и из Иудеи и Самарии. Нетаньяху подчеркнул, что израильские спецслужбы будут продолжать поддерживать контроль над всей территорией к западу от реки Иордан.

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